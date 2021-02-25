В «Прямом эфире» показали запись из архива Градовой, где Миронова поет с отцом

Москва, 25 февраля. На программе «Прямой эфир» показали архивные кадры из домашнего архива, которые предоставила актриса Екатерина Градова. На них ее дочь поет с отцом Андреем Мироновым.

Артистка была рада, что к 80-летию Миронова Андрей Малахов делал программу о ее первом муже. Она предоставила эксклюзивные материалы, в том числе фото из домашнего архива. А также у журналиста оказалась редкая аудиозапись Миронова с дочерью, которая пошла по стопам родителей и стала знаменитой актрисой. На кадрах маленькая Мария поет вместе с папой песню.

Когда телеведущий узнал о смерти Градовой, он тут же позвонил ее дочери. Мария сквозь слезы потом ответила ему, рассказав о последней просьбе матери.

«Просто помяни ее добрым словом… Просто чтобы ее помянули и сказали, что она была женой Андрея Александровича Миронова. И моей мамой. Она была удивительная: умная, добрая и, безусловно, прекрасная женщина», — сказала Мария Миронова.

Екатерины Градовой не стало 22 февраля, ей было 74 года. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище. Похороны проходили в близком кругу.