Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес

Пасынок Дмитрия Писаренко рассказал, как нашел его мертвым

Пасынок Дмитрия Писаренко рассказал, как нашел его мертвым

Москва, 25 февраля. Смерть актера Дмитрия Писаренко застала врасплох его семью. Тело актера обнаружил его пасынок Антон Бережной.

Писаренко долгое время жил один в трехкомнатной квартире в центре Москвы, которая досталась ему от сожительницы. При этом он состоял в официальном браке. Его жена давно проживает в Европе. Под конец жизни звезду театра и кино все забыли, передает 5-tv.ru.

О смерти отчима Антон Бережной узнал от соседей актера, которые позвонили ему и сообщили о жутком запахе из апартаментов. По прибытии пасынок обнаружил бездыханное тело артиста на кровати. Он считает, что Писаренко хватил удар.

«В конце недели я должен был вернуться домой. За сутки до этого он перестал выходить на связь. Дмитрий страдал бессонницей, мог уснуть, но телефон всегда работал. Как только появилась возможность, я сразу взял билет, приехал к нему. Открыть двери мы не смогли, выломали их», — рассказал Бережной.

Ранее сообщалось, что тело Дмитрия Писаренко, скоропостижно скончавшегося на 62-м году жизни, обнаружил в его квартире в Москве сын супруги актера Антон Бережной. Молодой человек рассказал полиции, что Писаренко страдал от острого панкреатита. Труп направили на экспертизу, после которой будет установлена точная причина смерти звезды театра и кино. По предварительной версии, Писаренко мог умереть от острой сердечной недостаточности.

Новости партнеров