«Прекрасная весна»: Натали порадовала поклонников откровенным снимком

Москва, 25 февраля. Певица Натали (Наталья Рудина) подарила подписчикам весеннее настроение, порадовав их откровенным снимком. Фотографию звезда опубликовала в Instagram.

На серии из двух фото знаменитость предстала обнаженной в цветочном венке, прикрывая бюст морской ракушкой. Для фотосессии исполнительнице сделали эффектный макияж. Светлые локоны звезды покрасили в тон губам и нежным бутонам на голове.

«Женщины просили весну... нашла!» — отметила артистка в публикации.

Фотографии 46-летней звезды восхитили поклонников. За несколько дней публикация набрала более 13 тысяч лайков. Поклонники оставили под фото почти 450 комментариев. Многие пользователи отмечали, что Натали выглядит молодо и поблагодарили звезду за яркие снимки.

«Как всегда! Вы прелестная женщина», «Воистину, вы — Богиня, если у вас можно испросить весну!», «Наташенька, пожалуйста, мужчины просят у вас фото жаркого лета», «Как всегда вы прелестная женщина», «Прекрасная весна», «Изумительная!» — написали фанаты в Instagram.

Нашлись и критики. Моралисты упрекнули певицу за вызывающий снимок и заявили, что публиковать такие фото многодетной матери не по статусу.

«Мать троих сыновей. Не стыдно?», «Нет, Натали, тебе не надо обнажаться!», «К чему этот стриптиз», - писали критики.

Ранее Натали порадовала поклонников архивными снимками со съемок клипа на песню «Шахерезада». На своей странице в Instagram артистка решила понастальгировать по былым временам и опубликовала серию снимков 1993 года.