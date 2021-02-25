Пентагон вновь заговорил о «дестабилизирующей» роли России для США

Вашингтон, 25 февраля. В США вновь видят в России угрозу: американский генерал заявил, что Москва якобы дестабилизирует ситуации в мире и представляет опасность для Штатов и их европейских союзников.

Командующий Европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс выступил на симпозиуме Военно-воздушной ассоциации. В ходе своей речи он особое внимание уделил России.

«Несмотря на всеобщее осуждение со стороны международного сообщества и продолжающиеся экономические санкции, Россия совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всем мире, многие эти действия совершаются в Европе», — сказал военнослужащий, добавив, что РФ якобы создает угрозу существования США и их союзников из Европы.

По его утверждению, российская сторона «осуществляет» попытки сохранить сферу влияния времен советской эпохи. Он также уверяет, что Москва якобы использует силу для принуждения соседних государств.

Журнал The National Interest сообщил о нескольких проектах Пентагона по «сдерживанию» России в Восточной Европе. В частности, американцы намерены провести многофункциональные учения.