Ученые рассказали о проблемах у переболевших COVID-19 детей

Москва, 25 февраля. Группа ученых из Италии, Великобритании и России провела исследование и изучила влияние коронавируса на здоровье детей.

Специалисты рассмотрели 129 случаев заражения коронавирусом детей, средний возраст которых составил 11 лет. Только шестеро из них лечились в больнице, остальные — дома, передают «Известия».

Результаты опроса показали, что спустя четыре месяца после заражения у каждого пятого ребенка появлялась бессонница (18,6%). Респираторные симптомы были у 14,7%, заложенность носа зафиксировали у 12,4% детей. Каждый десятый ребенок жаловался на утомляемость и боль в мышцах.

«Доказательства того, что COVID-19 может оказывать долгосрочное воздействие и на детей, подчеркивают необходимость принятия педиатрами, экспертами в области психического здоровья и политиками мер по снижению воздействия пандемии на здоровье ребенка», — заявили исследователи.

Однако российские специалисты напомнили, что и другие болезни могут вызывать проблемы подобные последствия. Вирус Эпштейна-Барра, грипп, гепатит А вызывают намного более суровые и частые проблемы.

Ранее сообщалось, что США сильнее остальных стран страдают от коронавируса. Экономика, малый бизнес, здравоохранение, здоровье и жизнь граждан, а теперь еще и продолжительность жизни. Из-за COVID-19 средний срок жизни в Соединенных Штатах сократился на целый год. Кроме пандемии, наблюдается всплеск смертности от передозировки наркотиками, суицидов и сердечно-сосудистых заболеваний.