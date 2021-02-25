Мадуро заявил о прекращении диалога с Евросоюзом из-за санкций

Каракас, 25 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказывается от сделок и диалога с Евросоюзом, пока он не изменит санкционную политику.

Мадуро выдвинул ультиматум Европейскому союзу, так как Венесуэла не будет мириться с вмешательством во внутренние дела. Он напомнил, что ЕС ввел санкции в отношении оппозиции, которая участвовавшей в выборах, против судебной власти и вооруженных сил.

«Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом — нет, — либо вы исправите, либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза», — заявил президент Венесуэлы.

Под санкции Евросоюза попали члены Национального избирательного совета, депутаты парламента и высокопоставленные военные. Эти меры ЕС объяснил тем, что такие решения подрывают демократию и нарушают права человека.

Ранее МИД Венесуэлы обязал главу дипмиссии Евросоюза Исабель Брильанте Педросу покинуть страну. Дипломату дали на выезд из республики 72 часа. В Венесуэле отреагировали на введение санкций против Каракаса.