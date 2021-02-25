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Апина впервые рассказала историю песни «Узелки»

Апина впервые рассказала историю песни «Узелки»

Москва, 25 февраля. Российская певица Алена Апина впервые рассказала историю песни «Узелки». Воспоминаниями звезда поделилась в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Исполнительница призналась, что после выхода песни «Узелок завяжется» почувствовала «корону» на голове. По словам Апиной, клип для песни сняли ночью «между концертами»

«Мы эту песню сняли. В 1994 году были концерты в Питере, и ночью между концертами мы заехали в какую-то питерскую мастерскую и там, на фоне облезлых стен, сняли клип. Это было здорово и свежо. Такого еще тогда никто не делал», — отметила Апина.

Звезда рассказала, что советский и российский и поэт-песенник Михаил Танич написал «для какой-то девушки» 14 песен, но никак не мог найти артистку для их исполнения. Автор отчаялся и стал раздавать песни из этого цикла, однако появление Апиной остановило поэта.

«Услышав песню «Узелки», он сказал, что мне надо спеть все. Пугачева потом написала положительную рецензию, ей понравилась наша смелость», — заключила звезда.

Ранее сообщалось, что Апина отказалась помочь бывшему мужу, художнику Валерию, который заболел коронавирусом и остался без средств к существованию. Певица заметила, что у нее есть «более близкие люди», болеющие коронавирусом.

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