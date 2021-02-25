Диетолог рекомендовала диабетикам отказаться от супов-пюре

Москва, 25 февраля. Суп-пюре может быть не только полезным, но и вредным блюдом, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Иногда суп-пюре может стать полноценным обедом, так как он состоит из продуктов однородной текстуры, что позволяет ему быстро усваиваться и насыщать организм. Можно готовить грибные, рыбные и овощные супы, передает радио Sputnik.

«Суп-пюре может быть альтернативой классическому обеду, если в нем белковая составляющая будет в два раза больше овощной и если добавить еще углеводы – картошку или кусок зернового хлеба», — рассказала Дианова.

В целом суп-пюре полезен для тех, у кого проблемы с ЖКТ или тем, у кого выявлен COVID-19. Однако он противопоказан диабетикам, так как у блюда чуть больший гликемический индекс, то есть оно будет вызывать более быстрый подъем глюкозы.

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