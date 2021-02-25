Врачи назвали возможные причины наступления третьей волны COVID-19 в РФ

Москва, 25 февраля. Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал причины, которые могут привести к третьей волне заболеваемости коронавирусом в России.

По его словам, очередной всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти весной. Но называть его «третьей волной» не совсем корректно, считает главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина».

По его мнению, обнаруженный в Великобритании штамм COVID-19 дойдет до россиян в любом случае. Могут начать заболевать повторно те, кто переболел в начале пандемии.

«Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», — напомнил Тимаков в разговоре с РБК.

Профессор МГУ, вирусолог Алексей Аграновский отметил, что, вероятно, число новых случаев заражения снизится летом, но очередной всплеск заболеваемости возможен осенью. Ученый пояснил, что «коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание».

Доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев подчеркнул, что для снижения заболеваемости нужно активнее проводить вакцинацию.

«Если большинство вакцинируются и не появится новых, более активных штаммов, все будет более-менее нормально», — заключил ученый.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что новой волны коронавируса в Москве уже не случится. Специалист по особо опасным инфекциям подчеркнул, что болеть в столице уже некому.