Косметолог рассказала, как надо спать, чтобы сохранить молодость и красоту

Москва, 25 февраля. Дерматолог рассказала россиянам, как правильно спать ночью, чтобы сохранить молодость и красоту лица.

Важно правильно подобрать подушку, рассказала радио Sputnik руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева. Важно, чтобы высота подушки была не меньше половины размера плеча. Такая подушка поможет просыпаться без отеков и чувства тяжести в голове. Значение имеет и поза сна.

«Очень важно спать удобно. Главное, чтобы это не было лицом в подушку. Если есть проблемы с шейным остеохондрозом, тем более надо следить за позой во время сна», – пояснила врач.

Жабоева также посоветовала и раньше ложиться спать и раньше вставать, так как режим сна играет большую роль в поддержании красоты и молодости кожи. Его дефицит влияет на гормональное регулирование всех обменных процессов. Идеальный сон длится около восьми-девяти часов.

Недавно иммунолог рассказал, как укрепить свой организм в период вирусных инфекций. Лучше всего помогает вакцинация. Также важно следить за здоровьем желудочно-кишечного тракта, так как на него может негативно воздействовать питание с большим количеством сахара и фастфуд.