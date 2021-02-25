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Исследование показало самые невостребованные профессии на рынке труда

Исследование показало самые невостребованные профессии на рынке труда

Москва, 25 февраля. Самые большие сложности на российском рынке труда сегодня испытывают топ-менеджеры, представители массмедиа и искусства.

Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на исследование HeadHunter. Каждый пятый опрошенный не считает поиск работы в своей профессиональной области сложным. Около 70% уверены в обратном. Больше всего сложностей у представителей высшего менеджмента, искусства, развлечений и массмедиа. Легче других работу находят в сфере продаж.

Сегодня около 73% считают поиск желаемой должности критичным. Больше всего этим вопросом озабочены в Москве и области, а также в регионах Уральского федерального округа.

Недавно были названы самые «пьющие» профессии. Оказалось, что особая любовь к спиртным напиткам наблюдается у мужчин, работающих на производстве, строительстве и у уборщиков.

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