Исследование показало самые невостребованные профессии на рынке труда

Москва, 25 февраля. Самые большие сложности на российском рынке труда сегодня испытывают топ-менеджеры, представители массмедиа и искусства.

Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на исследование HeadHunter. Каждый пятый опрошенный не считает поиск работы в своей профессиональной области сложным. Около 70% уверены в обратном. Больше всего сложностей у представителей высшего менеджмента, искусства, развлечений и массмедиа. Легче других работу находят в сфере продаж.

Сегодня около 73% считают поиск желаемой должности критичным. Больше всего этим вопросом озабочены в Москве и области, а также в регионах Уральского федерального округа.

Недавно были названы самые «пьющие» профессии. Оказалось, что особая любовь к спиртным напиткам наблюдается у мужчин, работающих на производстве, строительстве и у уборщиков.