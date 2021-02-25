Юрист напомнила о важности услуг нотариуса при покупке квартиры

Москва, 25 февраля. Доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Венера Шайдуллина советует россиянам обращаться к нотариусам при покупке квартиры.

Шайдуллина рассказала о случае, когда покупателю продали квартиру по недействительной доверенности. Тогда не было права на продажу недвижимости, а нотариус не мог удостоверять доверенность, однако ошибся, передает «Российская газета».

«Человек, якобы получивший квартиру в дар, пытался выселить жильцов. Но договор дарения отменили», — отметила юрист.

Вскоре стало ясно, что предыдущий владелец жилья имел недействительный договор купли-продажи. Сделка в итоге потеряла свою юридическую силу, а нотариус был вынужден компенсировать ущерб в размере, 5,1 млн рублей. Пострадавших в этой ситуации не было, так как сделку оформляло уполномоченное лицо.

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