Россиянам рассказали, как справиться с недомоганиями при смене погоды

Москва, 25 февраля. Метеозависимым людям лучше отказаться от соли и острых блюд, рассказал доктор медицинских наук, руководитель лаборатории метеопатологии и магнитобиологии НКЦ Юрий Гурфинкель.

Перепады погоды воспринимаются большинством людей как естественное явление. Да, может испортиться настроение в пасмурный и дождливый день, не более того. Но есть категория людей, которые при смене атмосферного давления чувствуют значительное ухудшение общего самочувствия: головные боли, головокружение, упадок сил, ломоту в суставах.

Доктор медицинских наук Юрий Гурфинкель дал рекомендации, которые помогут справиться с недугами в период погодных аномалий. По его словам, метеозависимым людям нужно отказаться от соленых и острых блюд, чтобы минимизировать скачки артериального давления. Лучше отдать предпочтение овощам и не слишком сладким фруктам.

Кроме того, рекомендуется отказаться от «быстрых углеводов», которые содержатся во всех блюдах, в которых есть сахар. Прежде всего, это выпечка, сладкие батончики, изделия из пшеничной муки высшего сорта. Людям, страдающим повышенным артериальным давлением, эксперт посоветовал включить в рацион гречневую, овсяную, кукурузную и другие каши.

Ранее ФАН сообщал о напряженной ситуации с погодой в Челябинской области. Там из-за бурана введен режим ЧС, прошлой ночью с трассы эвакуировали больше 450 человек.