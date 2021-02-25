Стоим на пороге банкротства: Молдова может потерять железную дорогу

Кишинев, 25 февраля. Брифинг, организованный главой парламентской фракции «Платформа DA» Александром Слусарем был посвящен ситуации, которая сложилась на ГП «Железная дорога Молдовы».

Слусарь назвал ЖДМ «дойной коровой для нескольких политико-криминальных группировок до 2010 года и после». Сейчас госпредприятие находится в шаге от банкротства.

«Никто не отрицает эту неприглядную историю, важно, чтобы все «герои» были привлечены к ответственности. Но давайте не будем закрывать глаза на то, что происходит с «Железной дорогой Молдовы» сегодня», — сказал депутат.

Сам Александр Слусарь состоит в парламентской комиссии по расследованию ситуации на «Железной дороге Молдовы». Ранее он заявлял, что спасти предприятие сможет объявление его стратегическим объектом и переводом под прямое подчинение правительства.

«В комиссии по расследованию ситуации на железной дороге заслушали представителей СИБ. Я убедился, что единственным выходом для спасения компании может стать срочное объявление железной дороги стратегическим объектом с прямым подчинением исполнительной власти. Без участия в этом Агентства публичной собственности», — заявил Слусарь.

Он убежден, что ЖДМ может в течение нескольких месяцев обанкротиться, если не принять срочных мер. Депутат призвал разработать антикризисный план по восстановлению предприятия.

Ранее ФАН сообщал, что железная дорога Молдавии готова продавать свое имущество для того, чтобы рассчитаться с кредиторами и собственными сотрудниками. Транспортную ситуацию усугубляет кризис на Украине.