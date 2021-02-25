Названы беспрецедентные возможности «Арматы»

Москва, 25 февраля. Система управления огнем танка Т-14 «Армата» на испытаниях проявила способность находить, распознавать и брать на сопровождение цели без участия экипажа, сообщили в ОПК.

СУО танка имеет цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, в который входят вертолеты танки, БМП и другие цели.

«Элементы искусственного интеллекта позволяют бортовым вычислительным средствам машины самостоятельно искать цели на фоне сложной подстилающей поверхности, распознавать их, в том числе по видимой из-за укрытия части объекта, проводить селекцию по приоритету и брать на сопровождение», — цитирует источник в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что решение о поражении цели по-прежнему принимает командир машины.

Один из этапов испытаний СУО «Арматы» прошел на стенде с помощью полунатурных макетов целей и математических моделей. Также испытания проводились на полигоне, где в роли объектов поиска выступали образцы отечественной бронетехники.

«По итогам всех этапов подтверждено соответствие эффективности системы заявленным боевым характеристикам», — подчеркнул источник агентства.

Ранее генеральный директор и главный конструктор УКБ Андрей Терликов заявил, что пушка танка Т-14 «Армата» превосходит иностранные аналоги по нескольким параметрам. Специалист отметил, что «Армата» обладает большим разнообразием боеприпасов и способна решать самые широкие задачи с помощью орудийного огня. Дульная энергия пушки, по его словам, выше, чем у аналогов.