Ортопед рассказал о вызываемом смартфоном заболевании

Москва, 25 февраля. Врач-ортопед, кандидат медицинских наук Александр Бойков раскрыл особенности вызываемого смартфоном кистевого туннельного синдрома.

Специалист отметил, что заболевание развивается из-за пережатия, защемления или отека срединного нерва в запястном канале. Оно, как правило, возникает из-за однообразных движений при касании экрана смартфона или печатании на клавиатуре.

Симптомом кистевого туннельного синдрома считается онемение пальцев. Дискомфорт сначала ощущается с утра, но со временем онемение беспокоит даже ночью: появляются боль, жжение или покалывание.

«Кисть руки может «похудеть», возникает слабость в пальцах. Становится сложно держать руки на весу, появляются неловкость в движениях и трудности с использованием небольших предметов, например, хуже получается писать шариковой ручкой. Если вы стали чаще все ронять, так как не можете удержать в руках, пора бить тревогу», — рассказал изданию «Аргументы и факты» Бойков.

Чтобы предотвратить развитие синдрома, необходимо уделять внимание разминке кистей рук и заниматься физкультурой, подчеркнул специалист. Ортопед посоветовал делать вращательные движения кистями, сжимать и разжимать пальцы в кулак или расслаблять руки и трясти ими в воздухе. Для упражнений можно использовать резиновые шарики. Снять болевые ощущения можно с помощью фиксатора, который удерживает руку в правильном положении.

Кроме того, врач порекомендовал подбирать компьютерную мышь и телефон под размер ладони. Смартфон не должен быть слишком большим, чтобы не приходилось тянуть большой палец. Ладонь при использовании мыши должна плотно лежать на столе. Периодически следует применять тачпад, заключил Бойков.

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