Дрю Бэрримор рассказала, почему мать отправила ее в психиатрическую клинику

Лос-Анджелес, 25 февраля. Американская актриса Дрю Бэрримор призналась, что в 13 лет родная мать отдала ее на полтора года в психиатрическую больницу. Интервью с Бэрримор опубликовано на сайте радиоведущего Говарда Стерна.

Бэрримор выросла в актерской семье и прославилась еще в шестилетнем возрасте после выхода на экраны фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». Девочке пришлось справляться с вниманием общественности, что негативно сказалось на психическом состоянии ребенка.

В 13 лет мать Бэрримор поместила ее в психиатрическую клинику.

«Я провела полтора года в месте под названием Van Nuys Psychiatric, и вы не могли там бездельничать. Если бы вы это сделали, вас бы бросили в мягкую комнату или связали», — вспоминает актриса.

Стерн поинтересовался у артистки, что такое мог сделать 13-летний ребенок, чтобы его закрыли в подобном учреждении. По словам актрисы, она была бунтарем и подражала панк-рокерше Венди О. Уильямс из группы Plasmatics.

У юной артистки ушло от шести до восьми месяцев в клинике, прежде чем ее гнев утих. Только после этого лечение начало давать свои плоды.

«Это было лучшее, что случилось со мной в том болезненном состоянии, потому что это меня охладило», — призналась актриса.

С тех пор актерская и продюсерская карьера процветала, она стала мамой двух дочерей и значительно переосмыслила отношения со своей собственной матерью Джайд Бэрримор.

«Я думаю, она создала монстра и не знала, что с ним делать, — заявила Дрю, размышляя о том, почему мать поместила ее в клинику. — Это была ее последняя надежда, и я тогда действительно потеряла контроль. Я прощаю ее за этот выбор. Вероятно, она чувствовала, что ей некуда обратиться».

Сейчас отношения с матерью постепенно наладились. По словам Бэрримор, ее собственный опыт материнства помог ей понять, через что прошла ее мама.