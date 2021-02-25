Кабмин РФ в четверг рассмотрит выделение дополнительных выплат медикам

Москва, 25 февраля. Российское правительство рассмотрит в четверг вопрос о выделении средств на выплаты медицинским работникам.

Проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования обнародован на сайте Кабмина РФ. Документ подготовлен в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина годичной давности о единоразовых выплатах медработникам, занятым в борьбе с COVID-19.

Согласно указу от 6 мая минувшего года, средний и младший медицинский персонал, врачи и водители «скорой помощи» могли получить выплаты. Финансовая поддержка касалась только тех сотрудников, которые контактировали напрямую, либо с зараженными пациентами, либо с подозрениями на инфекцию.

Накануне Федеральное агентство новостей информировало, что новую выплату в размере 68 811 рублей получат сотрудники ряда бюджетных организаций, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом и сами не смогли избежать заражения новой инфекцией. Указ вступил в силу.