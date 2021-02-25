Россиян ждет повышение пенсии с 1 апреля 2021 года

Москва, 25 февраля. Российские пенсионеры получат повышенную пенсию уже через месяц — с 1 апреля. С этого дня будут повышены социальные и государственные пенсии.

С 1 апреля 2021 года размер социальных выплат в России будет проиндексирован на 2,6%. Ожидается, что средний размер соцпенсии составит 9,9 тыс. рублей, социальной пенсии детям-инвалидам 16 тыс. рублей, инвалидам с детства — 11,5 тыс. рублей.

Размер роста рассчитывается, исходя из прогнозов показателя роста прожиточного минимума для пожилых людей.

Индексация коснется выплат нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого для пенсии стажа (в том числе инвалидам); сиротам, участникам и ветеранам Великой отечественной войны; вдовам военнослужащих, погибших в период ВОВ; родителям погибших призывников; гражданам, пострадавшим от радиационных катастроф.

Ранее в Пенсионном фонде РФ назвали условия выхода на заслуженный отдых в 2021 году, учитывая действия пенсионной реформы. Общее увеличение возраста, дающего право на пенсию по старости, составило уже три года. В 2021 году пенсии назначаются на 1,5 года раньше: в 56,5 года женщинам и в 61,5 года мужчинам.

Специальная льгота распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства: женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. При этом для некоторых россиян возраст выхода на пенсию не изменился. Это люди, имеющие льготы по досрочному получению пенсии. К примеру, шахтеры и горняки.