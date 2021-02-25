Байден отменил ограничения на въезд в США для некоторых иностранцев

Вашингтон, 25 февраля. Президент США Джо Байден отменил указ экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа об ограничении въезда на американскую территорию для ряда категорий иностранцев.

Приостановление въезда для иностранцев, которые представляют риск для рынка труда в ходе экономического восстановления от последствий вспышки коронавируса, «вредит США». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

«Приостановление въезда от 22 апреля 2022 года, <...> не отвечает интересам США. Наоборот, это вредит США. Соответствующие решения отменяются», — говорится в сообщении.

Дональд Трамп подписал указ о 60-дневном запрете на въезд в США для ряда категорий иммигрантов из-за негативных экономических последствий распространения коронавируса 22 апреля 2020 года. При этом его действие несколько раз продлевали.

Ранее сообщалось, что Байден продлил режим ЧС на неопределенный срок из-за коронавируса в США. Пресс-служба Белого дома распространила текст соответствующего указа. Конкретный срок продления режима чрезвычайной ситуации не уточняется.