Marvel раскрыла дату премьеры нового сериала про бога хитрости Локи

Нью-Йорк, 25 февраля. Новый сериал от Marvel Studios про «хитрого» бога Локи стартует на Disney+ 11 июня.

Главный герой, согласно сюжету, вопреки желанию начал работать на компанию, которая следит за временем и различными вселенными в MCU. Сериал расскажет о событиях в супергеройской вселенной после фильма «Мстители: Финал». Роль главного героя исполняет Том Хиддлстон. Он путешествует во времени и меняет историю человечества с помощью украденного Тессеракта.

