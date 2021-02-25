Познер назвал православие «трагедией» для России

Москва, 25 февраля. Телеведущий Владимир Познер выступил с критикой христианства перед протоиереем Александром Абрамовым.

В YouTube-программе «Церковь. Критика» журналист выразил мнение, что православие является худшим направлением христианства. Это, по его словам, доказывается тем фактом, что все ответвления христианской религии по-разному сказались на странах, которые исповедуют эту религию.

«С моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных, а в православных — хуже всех», — объяснил свое мнение Познер.

Тележурналист добавил, что именно поэтому принятие православия можно считать «одной из величайших трагедий для России». Он также добавил, что считает ошибочным выбор князя Владимира в пользу христианства как государственной религии.

«Лучше бы выбрал католицизм все-таки», — констатировал Познер.

Оппонент журналиста протоиерей Александр Абрамов не согласился с его заявлениями и напомнил, что столица православной Византии — Константинополь — была не менее развитым городом, чем на тот момент католический Лондон.

Протоиерей связывает проблемы современной России не с православием, а с особенностями ее исторического пути.

Комментируя заявление телеведущего, координатор движения «Сорок сороков» Владимир Носов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что в словах Познера есть оскорбление чувств верующих и их необходимо проверить на законность.

Он назвал сомнительными и неправильными высказывания журналиста, которые в «неспокойное время будоражат православную общественность».