Подросток исполосовал немую девушку ножом в Нижегородской области

Нижний Новгород, 25 февраля. Полиция задержала нижегородского подростка по подозрению в убийстве девушки в Лысковском районе.

Тело 23-летней девушки, как рассказали в региональном следственном управлении СКР, нашли в нежилом строении в селе Просек. Там же был обнаружен и нож, с помощью которого, вероятно, и было совершено преступление.

Согласно информации следствия, подросток вечером 22 февраля в ходе конфликта нанес знакомой девушке множество ножевых ранений. После этого злоумышленник скрылся с места. Его мотивы пока не установлены. В ближайшее время несовершеннолетнему убийце будет предъявлено обвинение.

Telegram-канал Ni Mash сообщил, что погибшая является инвалидом из-за немоты. Ее мать обратилась к полицейским, когда девушка не вернулась домой после прогулки. Тело было найдено в заброшенной бане.

В отношении 19-летнего пермяка ранее было возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве — он зарезал знакомого во время распития алкоголя. Подозреваемый проживал со своим покойным другом на арендуемой квартире в Сочи.