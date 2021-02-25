Суд приговорил россиянина Васильева к восьми годам колонии за госизмену

Благовещенск, 25 февраля. Забайкальский краевой суд признал Владимира Васильева виновным в сборе и передаче составляющих государственную тайну приговорил сведений иностранным спецслужбам.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — цитирует пресс-секретаря суда Викторию Михайлюк ТАСС.

Приговор в законную силу вступил.

Васильев был задержан в августе 2019 года в Забайкальском крае и, для проведения следственных действий, этапирован в Москву. Источник агентства в правоохранительных органах сообщает, что мужчина признал вину, но дело в отношении него рассмотрено в общем порядке.