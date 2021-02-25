Украинцам пообещали провести индексацию пенсий

Киев, 25 февраля. Украинским пенсионерам 1 марта проиндексируют пенсию. Прибавка для порядка 8 млн человек составит около 308 гривен (примерно 813 рублей).

В правительстве Украины анонсировали повышение пенсий для жителей страны с 1 марта. Ожидается, что в среднем прибавка к выплатам составит порядка 308 гривен, или 11 долларов.

При этом ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал провести пенсионную реформу до конца года. По его словам, новшеством станет введение накопительной пенсионной системы.

Новость об индексации пенсий в стране далеко не все восприняли в позитивном ключе. В частности, директор в Институт развития экономики Украины Александр Гончаров обратил внимание на тот факт, что даже с прибавкой украинские пенсии все равно останутся слишком незначительными.

Он озвучил данные Пенсионного фонда страны на 1 января, согласно которым пенсию получают 11 млн 130 тыс. 954 пенсионера. Однако только 3% из них получают выплаты свыше 10 тыс. гривен. Это, в частности, 3 538 судей в отставке с пожизненным денежным содержанием в среднем — 67 961 гривен.

«Остальные пенсионеры получают менее 5 тыс. гривен (13,2 тыс. рублей) в месяц, в том числе пенсии по инвалидности получают 1 млн 426 тыс. 553 человека — их средний размер 2 679 гривен», — сообщил он.

По его словам, история показала, что для того, чтобы в странах не было бунтов, достаточно сократить разницу в доходах «между верхними 10% самых богатых и нижними самыми бедными гражданами» до 5-6 раз. Однако на Украине разница составляет 60 раз.

Ранее житель Мариуполя поделился способами выживания при высоких ценах и тарифах на Украине. Чтобы прожить, 65-летнему пенсионеру приходится собирать бутылки.