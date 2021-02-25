Тверской суд Москвы арестовал экс-главу департамента Минобрнауки Рожкова

Москва, 25 февраля. Бывший директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России Артемий Рожков подозревается в мошенничестве.

По данным источника, близкого к следствию, Рожков является фигурантом дела в отношении бывшего заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич. Подозреваемому вменяются обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что Лукашевич и начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов были арестованы до 16 августа 2020 года Тверским судом по делу о хищении более 50 млн рублей.

Следователи ранее задержали директора Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» после обрушения дробильного цеха предприятия. В результате погибли трое рабочих.