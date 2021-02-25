В ПФР объяснили, кто может получить пособие в 12 тыс. рублей

Москва, 25 февраля. Денежное пособие в проиндексированном размере от Пенсионного фонда РФ будет доходить до 12 тыс. рублей. Речь идет о социальном пособии на погребение при учете районного коэффициента.

Как сообщает пресс-служба ПФР, пособие на погребение получают родственники или близкие пенсионера после его кончины. Деньги будет выплачивать тот региональный орган ПФР, где умерший получал пенсию. К примеру, если пенсионер скончался в столице, но получал пенсию в Приморском крае, пособие будет выдаваться в последнем.

С 1 февраля размер данного пособия был проиндексирован на 4,9%. В целом по стране размер социальной выплаты после перерасчета составил 6424 рубля 98 копеек.

«В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, размер пособия определяется с применением районного коэффициента», — напомнили в ПФР.

К примеру, при применении коэффициента 1,4 размер выплаты составит 8 994 рубля. Максимум можно будет получить 12 849 рублей, если коэффициент составит 2,0, как на Камчатке, Курильских островах, Чукотке или в Якутии.

«Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти», — предупредили в ПФР.

Чтобы получить деньги, в региональное отделение фонда нужно предоставить пакет документов, среди которых: паспорт заявителя, заявление на выплату соцпособия на погребение, справка о смерти пенсионера. Если деньги будут переводиться на банковскую карту, нужно будет предоставить реквизиты счета.

В ПФР добавили, что расходы, связанные с погребением умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, возмещаются за счет средств Министерства обороны РФ.