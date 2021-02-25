Названа распространенная ошибка при парковке автомобиля

Москва, 25 февраля. Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, в каких случаях парковка с повернутыми к бордюру колесами будет ошибкой, которая может обернуться проблемами.

Поворачивать колеса до упора не следует, если в автомобиле есть гидроусилитель руля. Это может негативно отразиться на нем и пыльниках рулевых тяг. Владельцам машин с автоматической коробкой передач достаточно ограничиться переводом в режим парковки.

«В любом случае не забываем о том, что перед началом движения обязательно возвращать рулем колёса в прямое положение. А с механикой все-таки лучше пользоваться стояночным тормозом, чтобы избежать проблем при запуске двигателя», — рассказал агентству «Прайм» Васильев.

Повернуть передние колеса при парковке так, чтобы автомобиль упирался в бордюр оправдано, если оставлять машину на горке или имеются проблемы со стояночным тормозом.

Ранее глава сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль назвал способы проверки подержанной машины перед покупкой. Узнать о количестве владельцев машины, о ее участии в ДТП или данные о нахождении в розыске можно через специальные сервисы, отметил эксперт.