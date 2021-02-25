Наоми Кэмпбелл с голой грудью рассказала о красоте Кении

Лондон, 25 февраля. Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл приняла участие в откровенной фотосессии для интервью, в котором поразмышляла о красоте Кении.

50-летняя модель украсила обложку нового номера издания i-D, который вышел под лозунгом «Утопия в антиутопии». Фотографию Кэмпбелл показала своим поклонникам в Instagram,

На снимке звезда позирует на фоне моря. Наоми появилась в кадре в черных плавках с обнаженной грудью, которую она прикрывает руками. Образ завершает массивный головной убор из перьев.

Согласно анонсу нового выпуска журнала, в интервью модель рассказывает о красоте африканской страны Кении и размышляет над перспективами 2021 года.

В сторис она показала еще несколько кадров из фотосессии. На снимках модель запечатлена в нарядах с национальным кенийским колоритом, а на одном из кадров лишь в плавках с полностью оголенной грудью.

Ранее сообщалось, что Кэмпбелл подала в суд иск против своего бывшего возлюбленного российского бизнесмена Владислава Доронина. Сам россиянин также подал многомиллионный иск против супермодели. По словам бизнесмена, состоявшего с моделью в отношениях с 2008 по 2013 год, он на протяжении многих лет одалживал Кэмпбелл крупные суммы, которые та отказалась ему вернуть. Точная сумма тем не менее не называется.

В своем иске Кэмпбелл требует от бывшего возлюбленного вернуть ее вещи, которые находятся в его владении.