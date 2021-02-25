Валентина Рубцова показала навыки владения автоматом Калашникова

Москва, 25 февраля. Звезда сериала «Универ» Валентина Рубцова взяла в руки оружие, чтобы поздравить мужчин с Днем защитника Отечества.

Актриса в честь праздника опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото, на котором предстала еще совсем молодой, худенькой и дерзкой девчонкой с короткой стрижкой. В руках она крепко держит автомат Калашникова, смотря в камеру с вызывающим взглядом.

«С праздником защитники и защитницы! Миру — мир!» — подписала актриса снимок.

Подписчики Рубцовой признались, что этот взгляд сразил их наповал. Большинство оставили в комментариях сообщения с признаниями в любви.

«Ооо, Валюша, я влюбилась, классная вы, наша любимица», — пишет пользователь под ником semenova__semenova.

«Офигенский взгляд! Наповал», — констатировала subbottellena.

«Ну, прям «Солдат Джейн», — добавил vologodskyvaryag.

Ранее Рубцова в интервью ФАН рассказала, как во время пандемии можно было бы избежать больших финансовых потерь. Актриса считает, что людям категорически не хватает такого школьного предмета, который бы научил их тратить деньги правильно. В сегодняшней непростой ситуации актриса посоветовала россиянам не опускать руки и найти в себе силы и поверить в скорейшее завершение всех невзгод.

Пока у актрисы возобновились съемки проектов, однако сама она не может предсказать, долго ли они продлятся. В качестве альтернативы актерскому мастерству Рубцова рассматривает возможность преподавания.