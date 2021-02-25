Расширение сотрудничества с Россией допустили в Сенате США

Вашингтон, 25 февраля. Взаимодействие в сфере контроля над вооружениями может привести к расширению сотрудничества РФ и США, заявил глава комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид.

Комментируя отношения двух стран, представляющий правящую Демократическую партию сенатор приветствовал решение новой американской администрации президента Джо Байдена согласиться на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет.

«Прежде всего администрация Байдена поступила надлежащим образом, продлив на пять лет Новый ДСНВ. Без этого продления мы бы впервые <...> оказались без крупного соглашения в сфере контроля над вооружениями. И как в содержательном, так и в символическом плане это могло бы стать критической ошибкой», — цитирует Рида ТАСС.

По мнению сенатора, теперь России, США и Китаю следует обсудить перспективы дальнейшего сокращения ядерных арсеналов и контроля над таким оружием.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков объяснил политику США при Джо Байдене, сообщает портал Infox.ru. По его словам, в отношении России Вашингтон прибег к тактике двойной дипломатии.