Вильфанд объяснил столкновением двух антициклонов непогоду на Урале

Москва, 25 февраля. Низкие температуры, метель и ветер на Урале связаны с разницей атмосферного давления в регионе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он заявил, что наблюдается очень сложная погода в регионе, в частности — в Челябинской и Курганской областях. Это связано с глубоким циклоном к западу от Урала и движением мощного антициклона, определяющего холодную погоду на территории европейской части РФ, в другом направлении.

Вильфанд также отметил, что между ними наблюдается очень большая разница давлений. В тылу циклона мощные северные ветра, которые обусловлены перепадом давления по горизонтали.

Также в тылу циклона происходит осаждение водяных паров, сильные осадки, ветер, снегопад, метель и заносы на дорогах. Область высокого давления постепенно перемещается к востоку, сообщил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Накануне Вильфанд предупредил о надвигающихся «кровавых» дождях в Европе. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.