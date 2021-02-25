Резкое потепление ждет жителей Европейской части России

Москва, 25 февраля. Резкое потепление, которое ждет жителей Европейской части России, будет сопровождаться мокрыми осадками и гололедицей.

Предупредил об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости пишут, что температура воздуха приблизится к нулевой отметке уже в четверг.

«Это повышение температуры на 23-30 градусов осуществится за 36-48 часов. Это все-таки нечасто бывает… В четверг к середине дня температура достигнет 0…+3 градуса», — объяснил Вильфанд.

Синоптик отметил, что россиян ожидает дождь и мокрый снег с усилением ветра. Однако это потепление началом весны считать еще рано.

«Что важно, в связи с потеплением усиливается гололед. Очень скользко становится. Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно», — отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд спрогнозировал приход весны в Москву. Жителям столицы не стоит ждать ее раннего наступления.