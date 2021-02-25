Пушков объяснил, почему США и ЕС не отменят санкции против России

Москва, 25 февраля. Ни США, ни Евросоюз не могут разрешить политический конфликт с Россией, не рискуя военным конфликтом, заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Как отметил сенатор в своем Telegram-канале, существующая ситуация в международных отношениях не устраивает ни США, ни ЕС, которые не могут смириться с независимой российской политикой и ее ролью в мире. При этом сами санкции «все же обходятся Европе весьма дорого». Не устраивает, по его словам, сегодняшняя ситуация и Россию, «как минимум, по причине тех же санкций, которые сказываются на возможностях российской экономики и темпах ее роста».

«Но из статус-кво никому не получается выйти не потому, что этого не хотят, а потому, что оно отражает застывшее в виде неразрешимого политического конфликта соотношение сил, которое ни одна из сторон не может сдвинуть в свою пользу, не рискуя военным конфликтом», — подчеркнул парламентарий.

Пушков добавил, что противоречия между Западом и Россией «много глубже, чем только Украина или Сирия», поскольку распространились уже на базовые ценности. А значит для Запада есть только один путь — отменить санкции, что означало бы признание Крыма российским. Однако пойти на такой шаг США и ЕС не смогут, «поскольку слишком много ресурсов… инвестировано в противостояние с Россией».

«Так что сей Гордиев узел одним умным ходом не разрубить. <…> Александров Македонских или новых де Голлей, способных пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму, в сегодняшнем западном мире действительно нет», — резюмировал Пушков.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Подавляющее большинство жителей региона высказались за вхождение в состав России. Украина до сих пор считает эти территории своими, но временно оккупированными. США и Евросоюз также не признали волеизъявление крымчан и ввели против России санкции, которые с тех пор неоднократно расширялись и продлевались.

С каждым годом западные страны находили все новые поводы ожесточить ограничительные меры. В частности, санкции вводились из-за начала гражданской войны на востоке Украины (несмотря на то, что РФ не является стороной конфликта), строительства газопровода «Северный поток — 2». В середине февраля стало известно, что в ЕС обсуждают новые санкции в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Европейские дипломаты подчеркнули, что ни одно государство не высказало возражений против введения новых ограничений в отношении РФ.