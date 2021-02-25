Потепление придет в Волгоградскую область в конце февраля

Волгоград, 25 февраля. Потепление до плюсовых температур ожидается в Волгоградской области к концу недели, сообщают со ссылкой на синоптиков местные СМИ.

По словам специалистов, средиземноморский циклон стал причиной резкого похолодания в области в начале недели. В ряде регионов страны с середины февраля наблюдалось проникновение в умеренные широты холодного воздуха из арктической зоны — так называемое ультраполярное вторжение.

Температура воздуха поднимется до нуля и небольшого плюса уже 26 февраля. Вместе с оттепелью в область вернутся мокрый снег и дожди, по утрам возможен туман.

Юго-западный ветер к выходным усилится, порывы достигнут 12 метров в секунду. Ожидается гололедица, сообщает «Волгоградская правда».

Ранее специалисты Гидрометцентра России заявили, что резкое потепление в сопровождении снега и гололеда ожидает жителей Москвы 25 февраля. Погодные условия в столичном регионе окажутся под влиянием циклона, движущегося по акваториям северных морей.