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Нам было хорошо вместе: бывшая любовница Мягкова рассказала, почему не вышла за него замуж

Нам было хорошо вместе: бывшая любовница Мягкова рассказала, почему не вышла за него замуж

Москва, 25 февраля. Ушедший из жизни Андрей Мягков 56 лет прожил со своей супругой Анастасией Вознесенской. Однако, как выяснили СМИ, ее место могла занять другая актриса: Тамара Абросимова.

Мягков всегда обладал безупречной репутацией, несмотря на то, что после «Служебного романа» и «Иронии судьбы» он был безумно популярен у поклонниц. Все знакомые и родные актера в один голос заверяют: свою жизнь Мягков хранил верность любимой супруге.

Как сообщает «Экспресс газета», в студенческую юность, еще до знакомства с Вознесенской, у него завязался роман с однокурсницей Тамарой Абросимовой, ныне актрисой Театра им. Комиссаржевской.

«После занятий Мягков часто приглашал меня к себе домой, где его замечательная и доброжелательная мама Зинаида Алексеевна, гостеприимная хозяйка, кормила нас вкусными котлетами с картошкой и с томатной подливкой», — вспоминала в интервью Абросимова.

Нам было хорошо вместе: бывшая любовница Мягкова рассказала, почему не вышла за него замуж

По ее словам, отец Мягкова настоял, чтобы сын доучился до конца в петербургском вузе, а сама Тамара переехала в Москву после третьего курса.

«Нам было хорошо вместе и на сцене, и за ее пределами. И несмотря на то, что Андрей нравился моим родителям, пожениться мы так и не решились. Казалось, что до 25 лет это делать рановато», — рассказала актриса.

Она подчеркнула, что Мягков ее «покорил без остатка». Он был неординарным и остроумным. Пара распалась после того, студенты оказались в разных городах. Вскоре Мягков влюбился в однокашницу Вознесенскую, ставшую главной дамой его жизни.

Нам было хорошо вместе: бывшая любовница Мягкова рассказала, почему не вышла за него замуж

Мягков скончался 18 февраля. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Ранее источник ФАН подтвердил, что Вознесенская станет единственной наследницей имущества Мягкова. У актера также есть младшая сестра, но, по предварительным данным, все имущество достанется вдове.

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