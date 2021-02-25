«Банановая демократия»: в РФ отреагировали на провокационный билборд СБУ в Киеве

Киев, 25 февраля. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец посмеялся над провокационным билбордом возле посольства РФ в Киеве.

Чуть ранее в Telegram-канале Службы безопасности Украины разместили фото, на котором изображен билборд с надписью «Крым — это Украина», а также уточнение, что это просто констатация факта. Его установили у посольства России в Киеве. Чегринец назвал инцидент лаем собаки из басни Ивана Крылова «Слон и Моська», передают РИА Новости.

«Все это напоминает лай Моськи на слона из басни Ивана Крылова. Но главное не то, что на заборе в Киеве написано, а то, что навеки вписано в историю: Крым наш был, есть и будет только российским», — сказал сопредседатель.

Напоследок Чегринец добавил, что в Киеве любая «русофобская чепуха», написанная на «заборе», считается нормой для украинской «банановой» демократии. Он призвал украинские спецслужбы брать пример с России и начать защищать своих граждан.

Ранее ФАН писал, что Украина заплатила высокую цену за навязанную Западом русофобию. Прямые потери Киева от разрыва торговых отношений с Россией составили 100 млрд долларов. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Сложности в отношениях России и Украины появились после того, как в 2014 году в Киеве произошел государственный переворот, в результате чего во власть пришли прозападные политики, объявившие, что страна отворачивается от Москвы и начинает двигаться в сторону Вашингтона и Брюсселя. Киев после Майдана начал проводить антироссийскую политику, но такой подход устраивает далеко не всех украинцев. Многие граждане осознают, что русофобский курс грозит стране большими экономическими потерями.