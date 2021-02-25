Мужчины-строители и женщины-руководители: названы самые «пьющие» профессии

Лондон, 25 февраля. Ученые Ливерпульского университета выявили самые пьющие профессии в Великобритании.

В исследовании приняли участие более 100 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, состоящие в базе UK Biobank с 2006 по 2010 год. Они ответили на вопросы о количестве потребляемого алкоголя и рассказали о своей профессии. «Пьющими» ученые посчитали тех, кто пьет от 35 до 50 единиц алкоголя в неделю — в каждой единице по восемь граммов чистого алкоголя, передает BMC Public Health

Оказалось, что особая любовь к спиртным напиткам наблюдается у мужчин, работающих на производстве, строительстве и у уборщиков. Меньше алкоголя употребляют врачи, священнослужители, геологи, физики и метеорологи. Среди женщин больше всего пьют женщины-руководители высшего и среднего звена. Меньше спиртного употребляют врачи, ученые и школьные учительницы.

При этом ученые не называют причину алкогольной зависимости среди определенных профессий. По словам специалистов, нельзя работу в строительстве напрямую связывать с алкогольной зависимостью.

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