Туристический эксперт Бобылев: Хороший отдых и экономия несовместимы

Москва, 25 февраля. Эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев считает, что невозможно хорошо отдохнуть и при этом сэкономить на отпуске.

Многие россияне при планировании путешествий хотят получить массу впечатлений и нанести минимальный ущерб своему бюджету. Однако турэксперт заявляет, что это неправильный подход.

«Мне кажется, что качественный отдых и экономия несовместимы. Отпуск — событие для любого человека неординарное. Экскурсия, комфортное времяпрепровождение, пляжный отдых — все это только добавляет эмоции», — подчеркнул Бобылев.

Он добавил, что перед поездкой нужно исходить из того, что выгодно и приемлемо для конкретного человека. Нужно искать предложения, которые устроят по качеству и цене. Стоимость путешествия должна быть адекватной. Нет смысла переплачивать, но и экономить не нужно. Если человек о чем-то мечтал, то зачем себя ограничивать. Однако он всегда сможет найти бюджетный вариант досуга. Все зависит от приоритетов.

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