Зеленский обсудил противодействие «Северному потоку — 2» с президентом Польши

Киев, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда в ходе телефонного разговора договорились противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Этот проект, по сути, — ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта — это гарантия энергетической безопасности Европы», — цитирует украинского лидера официальный сайт офиса президента Украины.

Кроме того, главы государств скоординировали шаги по противодействию проекту и договорились «максимально привлекать к этому международное сообщество», сообщила пресс-служба президента Украины.

Стороны также обсудили ситуацию в Донбассе, а также реализацию совместных инфраструктурных проектов, в том числе модернизацию пунктов пропуска, строительство и ремонт дорог. Зеленский по случаю 30-летия независимости Украины пригласил польского президента посетить Киев и поучаствовать в саммите «Крымской платформы».

«Газпром» планирует уже в 2021 году начать эксплуатировать «Северный поток – 2», сообщает со ссылкой на презентацию к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий ПАО «Газпром» Владимира Вавилова портал Infox.ru. Возможные санкции США против проекта не должны стать препятствием, отметили в компании.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода. Трубопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии.