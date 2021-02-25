«В ожидании весны»: Ходченкова показала эротичное видео с тренировки на пилоне

Москва, 25 февраля. Светлана Ходченкова порадовала своих поклонников кадрами с тренировки на пилоне. Актриса предстала на записи в облегающем топе и туфлях на высоком каблуке.

Ходченкова опубликовала в сторис Instagram видео, на котором запечатлена ее тренировка на пилоне. Полденсом она увлеклась больше года назад.

Актриса предстала перед своими поклонниками в мини-шортах, облегающем топе и стрипах — специальных туфлях для танцев на высокой подошве с очень длинным каблуком, который подчеркивал и без того роскошные ноги артистки.

Звезда в эротичном видео продемонстрировала несколько элементов танца, грациозно подтянувшись на руках.

«Треним в ожидании весны», — подписала она видео.

В конце января заслуженной артистке России исполнилось 38 лет. В честь дня рождения Ходченковой ФАН составил топ лучших фильмом с ее участием. Среди прочих в списке есть и голливудские работы. В частности, картина с Хью Джекманом «Росомаха: Бессмертный». Актриса исполнила в фильме роль заклятого врага Росомахи — обольстительной злодейки Гадюки. В одном из интервью Ходченкова призналась, что до сих пор не понимает, почему из бесконечного количества претендентов эту работу доверили именно ей.

Отметим, что российские зрители назвали Ходченкову актрисой десятилетия отечественного кинематографа. Хитовые фильмы и премия «Золотой Орел» за лучшую роль второго плана сделали ее абсолютным лидером по работоспособности среди российских актрис.