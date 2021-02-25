На Украине рассказали о провальном плане Зеленского со скоростными поездами

Киев, 25 февраля. На Украине раскритиковали анонсированные главой мининфраструктуры Владиславом Криклием проект строительства скоростных железных дорог стоимостью в десятки миллиардов долларов.

Согласно проекту, скоростным сообщением планируется соединить крупнейшие города Украины. Криклий анонсировал старт строительства железнодорожной магистрали протяженностью две тысячи километров, на котором поезда будут курсировать со скоростью 250 км/ч и более.

Министр признался, что в столь масштабном строительстве Киеву потребуется помощь крупных инвесторов. Поддержку проекту выразил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наша цель — чтобы железнодорожная поездка по Украине занимала максимум три-четыре часа», — заявлял он.

По данным издания «Агентство промышленной политики», проект предполагает переход на колею европейского стандарта шириной 1435 мм. По словам руководителя инвестиционной компании Investegy Ярослава Пилипчука, следует решить вопрос целесообразности.

«Прежде чем заявлять о подобном проекте, нужно дать ответы на целый ряд вопросов: Для чего нам эта колея? Какой спрос на железнодорожные перевозки в ЕС она будет удовлетворять? Будут ли транспортные потоки? Какие именно грузы мы будем возить? Почему для этого нужно именно евроколея? В чем ее преимущество с экономической точки зрения?» — рассказал Пилипчук, отметив, что специалисты-железнодорожники «не видят ее (колеи европейского стандарта. — Прим. ФАН) целесообразности».

Эксперт уточнил, что уже существующая железнодорожная сеть не загружена. Строительство высокоскоростной колеи по которой будут возить только пассажиров будет слишком дорогим для Украины и никогда не окупится. По словам Пилипчука, один километр высокоскоростной железной дороги будет стоить около 80 млн долларов. Чтобы связать между собой Киев, Львов и Одессу стране потребуется в течение 10 лет вложить 18 млрд долларов.

Специалист отметил, что властям хотя бы нужно залатать «инфраструктурные» дыры. Проект со скоростными поездами, судя по всему, окажется провальным.

Ранее депутат Верховной рады и председатель политической фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскрыл, в чем заключается разница между Порошенко и Зеленским. По его словам, действия украинских властей привели к полному краху социально-экономической сферы в стране.