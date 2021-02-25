Военный корабль США в Порт-Судане: при чем тут Россия

Экспедиционный быстроходный транспортный корабль USNS «Carson City» ВМС США прибыл в Порт-Судан в рамках военных соглашений между Хартумом и Вашингтоном.

Это первый визит американского военного корабля в страну с момента создания Африканского командования ВС США (AFRICOM). В Штатах заявили, что данное событие свидетельствует о налаживание партнерских отношений с суданскими Вооруженными силами.

BREAKING: FIRST @USNavy ship visit to #Sudan ???????? since the creation of @USAfricaCommand - this visit highlights U.S. engagement that strives to build a partnership with the Sudanese Armed Forces. #NavyPartnerships #PartnershipsMatter

Story: https://t.co/CrOZDbqyPM pic.twitter.com/wLr4gOBmd7 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) February 24, 2021

«Это момент фундаментальных изменений в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Суданом, которые стали возможными благодаря усилиям переходного правительства страны, возглавляемого гражданскими лицами и прокладывающего новый смелый курс по уходу от наследия предыдущего режима», – заявил заместитель командующего AFRICOM Эндрю Янг.

Поверенный в делах США в Судане Брайан Шукан также заверил, что присутствие американского корабля будет способствовать укреплению мира, безопасности и свободы на море, а также является демонстрацией приверженности Вашингтона морской безопасности и стабильности в регионе.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, что означает присутствие военного судна США в суданском порту и как это связано с планами России разместить в африканской стране пункт материально-технического обеспечения ВМФ.

Российская база в Порт-Судане

Порт-Судан – один из немногих городов на побережье Красного моря, где нет иностранной военной базы. Южнее - в Джибути и Эритрее - разместились вооруженные силы ОАЭ, Франции, США, Японии и Италии.

В 2017 году бывший суданский лидер Омар аль-Башир предложил Москве дислоцировать в Порт-Судане российский флот. Он заявлял, что это стало бы стабилизирующим фактором в регионе и защитило бы страну от влияния США, которые стремятся расколоть Судан на пять независимых государств.

Однако Москва не сразу согласилась строить базу в африканской стране. Диалог затянулся и договориться об условиях размещения российских военнослужащих удалось уже после свержения Аль-Башира в апреле 2019 года. Спустя полтора года, 6 ноября, президент России Владимир Путин подписал проект соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

От спонсора терроризма к стратегическому партнеру

Тем временем США вели с руководством Переходного правительства Судана переговоры об исключении страны из списка спонсоров терроризма, в котором та находилась с 1993 года. Вашингтон обещал Хартуму финансовую поддержку и снятие всех санкций, однако взамен просил выполнить ряд условий, в том числе восстановить отношений с Израилем. Процесс застопорился на год и активизировался сразу после объявления Москвы о планах построить пункт материально-технического обеспечения. Уже в середине декабря 2020 года Штаты вычеркнули Судан из черного списка.

Однако вместо обсуждения экономического сотрудничества, согласно данным информагентства Sky News Arabia, американцы начали переговоры с Хартумом о заключении соглашения в области безопасности и обороны. Источник издания сообщил, что документ может включать в себя размещение ВС США на военных объектах Судана в случае необходимости.

Вслед за этим, 20 декабря, американский военный атташе в Хартуме посетил Порт-Судан. Он изучил характеристики одного из отделений порта в рамках подготовки того к приему американских кораблей.

По сообщениям СМИ, порт на побережье Красного моря, российская военная база и возможность перевода руководства AFRICOM в страну также обсуждались в ходе визита в Хартум 6 января министра финансов США Стивена Мнучина. А уже 26 января в Судан прилетели лично директор разведки AFRICOM контр-адмирал Хайди Берг и заместитель командующего по вопросам военно-гражданских связей Эндрю Янг.

Очевидно, во время посещения суданской столицы Берг и Янг достигли с Хартумом военного соглашения, в рамках которого USNS «Carson City» прибыл в Порт-Судан. Однако ни Африканское командование ВС США, ни правительство и Суверенный совет Судана не объявляли о подписании соответствующего документа. В открытых источниках также нет его положений.

Свои интересы ближе

Тем не менее символичное прибытие военного корабля в Порт-Судан, где Россия собирается разместить базу, состоялся. И пусть речь идет об экспедиционном транспортном судне, США подали сигнал, к которому стремились – они укрепляются в регионе. Размах, с которым AFRICOM освещает это событие, лишь подтверждает данный вывод.

Вашингтон проделал серьезную работу в сфере усиления военного сотрудничества с Суданом. Всего за два месяца Хартум превратился из спонсора терроризма в надежного партнера в области безопасности. При этом в Переходном правительстве продолжают ждать финансовую помощь, которую обещали Штаты.

Хотя резкая активизация американцев в конце прошлого года наталкивает на мысль, что при отсутствии постановления Владимира Путина от 6 ноября Судан бы еще долго оставался в черном списке.