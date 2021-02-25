Самый древний случай заражения чумой обнаружен в Сибири

Москва, 25 февраля. Самый древний из известных случаев заражения человека чумной палочкой произошел 16900-550 лет назад, сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ).

Открытие сделал международный научный коллектив при участии СФУ. Специалисты исследовали геном 40 человек живших в Северо-Восточной Азии 16900-550 лет назад. Исследование было направлено на изучение формирования различных популяций людей на территории северо-востока Сибири и Прибайкалья в период от позднего палеолита до бронзового века.

Следы присутствия бактерии чумной палочки (Yersinia pestis) обнаружен благодаря анализу останков двух человек в одном из самых северных регионов в районе реки Колыма и в Прибайкалье.

«Четкие свидетельства заражения этой смертельно опасной бактерией присутствовали в двух образцах. Самый древний случай заражения чумой в мире подтвержден при анализе налета на зубах человека из Прибайкалья, чьи останки датированы четвертым тысячелетием до нашей эры», — цитирует профессора кафедры всеобщей истории СФУ, заведующего лабораторией археологии Енисейской Сибири Павла Мандрыки РИА Новости.

Зафиксированный по останкам человека с Колымы случай «имел место несколько позже», уточнил ученый. Мандрыки отметил, что в Сибири в тот период могла бушевать пандемия, но для точного установления этого факта нужны и другие находки.

Ранее ученые Даремского университета в Великобритании выяснили, что предки индейцев попали на территорию современной Америки вместе с прирученными собаками. Исследование, благодаря которому специалисты пришли к такому мнению, помогло понять, что впервые четвероногих питомцев одомашнили в Сибири около 23 тысяч лет назад.