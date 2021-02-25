Замглавы МИД РФ обсудил ситуацию в Сирии с послом САР в Москве

Москва, 25 февраля. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом.

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел РФ, встреча состоялась 24 февраля по просьбе сирийской стороны. В беседе дипломаты обсудили урегулирование в Сирийской Арабской Республике (САР), в том числе в свете итогов прошедшей 16-17 февраля в Сочи Международной встречи по Сирии в «Астанинском формате».

Особое внимание стороны уделили вопросам дальнейшего сотрудничества стран в интересах социально-экономического постконфликтного восстановления Сирии, говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии. В ходе переговоров дипломаты сделали акцент на совместной работе по устранению террористической угрозы в сирийском Идлибе.