Екатерина Градова в последнем интервью рассказала о роли радистки Кэт

Москва, 25 февраля. Телеканал «Россия-1» показал кадры последнего интервью актрисы Екатерины Градовой, скончавшейся 22 февраля после перенесенного инсульта.

«Этой картины можно не стыдится: огромное количество звезд, грандиозный режиссер… Это было творчески самое счастливое время в моей жизни», — говорила Градова о съемках картины «Семнадцать мгновений весны», в которой она исполнила роль радистки Кэт.

Отрывки из неопубликованного ранее интервью показали в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова.

Говоря о режиссере картины Татьяны Лиозновой, актриса признается, что у нее не было лучше учителя. По словам артистки, режиссер требовала от нее «клюквы»: хотела, чтобы Кэт была не «железной леди», а живой, мягкой и немного растерянной женщиной.

Градова также рассказала, что на съемках сериала получила травму позвоночника. Все ее тело было в синяках после многочисленных падений на бетонные полы перед камерой.

Как сообщал ранее ФАН, Градова в 1973 году сразу после выхода на телеэкраны фильма «Семнадцать мгновений весны» проснулась знаменитой. Молодая актриса к тому времени уже была замужем за известным артистом Андреем Мироновым. После премьеры же она буквально не могла спокойно выйти на улицу — каждый ее шаг сопровождался огромным вниманием восторженных поклонников. Однако эта звездная роль оказалась чуть ли не единственной в фильмографии Градовой. В 1987 году она распрощалась с актерской профессией, лишь иногда появляясь в эфире телепрограмм, посвященных звездам советского кино.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась 22 февраля. Ей было 74 года. С инсультом она попала в больницу. Врачи решились на срочную операцию, но сердце Градовой не выдержало нагрузки. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 24 февраля.