Новый закон обяжет размещать в такси QR-код с информацией о водителе

Москва, 25 февраля. Дополнительные требования для безопасности пассажиров такси прописаны в новом законе о таксомоторных перевозках.

Предлагается внутри каждой машины размещать QR-код, который позволит пассажиру ознакомиться с информацией о перевозчике и сроке действия его разрешения на работу, а также ФИО водителя. Об этом сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на проект профильного закона о такси. Отмечается, что к работе над ним привлечены сенаторы, депутаты ГД, представители Минэкономразвития, Минтранса и отрасли.

«Говорить о сроках внесения законопроекта в Государственную Думу пока преждевременно, но одно из ключевых положений проекта, которое поддержали все стороны, раскрыть уже можно. Оно касается вопросов обеспечения безопасности и комфорта поездки для пассажиров», – рассказала первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Также пассажиры получат доступ к специальному номеру телефона, по которому можно пожаловаться или внести какие-либо предложения организатору перевозки. Вероятно, информация будет представлена в формате QR-кода.

Недавно ФАН писал, что поездка на такси из ночного клуба обошлась молодому жителю Москвы в 100 тысяч рублей. Эту сумму списал мошенник, когда мужчина попросил помочь ему оплатить поездку.