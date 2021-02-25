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Экономика

Более 40 лет руководивший Suzuki Осаму Судзуки уйдет на пенсию

Более 40 лет руководивший Suzuki Осаму Судзуки уйдет на пенсию

Токио, 25 февраля. Глава Suzuki, 91-летний Осаму Судзуки, уйдет с поста руководителя после 40 лет работы в японском автоконцерне на руководящих должностях. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Осаму Судзуки покинет пост после общего собрания акционеров в июне. Ожидается, что его назначат на должность старшего советника.

Новым главой автоконцерна, вероятно, станет сын Осаму Судзуки Тосихиро, который уже сделал ряд программных заявлений, в том числе о необходимости реагировать «на разворот мира в сторону снижения углеродных выбросов».

Судзуки взял известную во всем мире фамилию, когда женился на внучке основателя корпорации Мичио Судзуки. Карьеру в Suzuki мужчина начал в 1958 году, но впервые занял руководящую должность лишь в 1978 году.

Ранее стало известно, что Rolls-Royce установил рекордные продажи на территории России за 2020 год. Автопроизводителю удалось реализовать 200 новых автомобилей.

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