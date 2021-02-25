Соседка рассказала о долгах умершей от голода писательницы Шелдон

Москва, 25 февраля. Писательница Аделина Шелдон, тело которой обнаружили в Москве в квартире на улице Кахова, имела финансовые трудности, заявила ее соседка.

Что стало причиной смерти 20-летней девушки, пока не известно. Соседка заявила, что в квартире писательницы обнаружили пустой холодильник. По данным СМИ, погибшая снимала жилье за 55 тысяч рублей в месяц, но накопила долги.

«А сейчас говорят, она (вот этому соседу, который сдает) очень много должна. Все говорит: «Вот, вот дадут». Вероятно, у нее уже ничего и не было. Пустой, говорят, холодильник... Они открыли, а там пустой холодильник», — цитирует соседку девушки РЕН ТВ.

Аделина Шелдон написала книгу о французской королевской семье «Венценосные». Писательница приехала в Москву из Одессы.

Соседка девушки отметила, что к Шелдон никто не приходил в гости. Писательница вела закрытую жизнь, но иногда признавалась, что хотела бы привезти в Москву маму.

Ранее сообщалось, что на исчезновение Шелдон обратил внимание ее арендодатель. Мужчина забеспокоился, потому что Аделина не выходила на связь, хотя по договоренности они всегда созванивались раз в месяц. По предварительным данным, Шелдон могла умереть от голода.