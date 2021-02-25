Анна Хилькевич рассказала, почему увольняет нянь своих дочек

Москва, 25 февраля. Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич, мама двоих дочерей, ищет для девочек новую няню. Своим подписчиками в соцсети актриса рассказала, почему для ее семьи это целая проблема и поделилась неприятными историями, связанными с непрофессионалами.

Хилькевич воспитывает пятилетнюю дочку Арианну и двухлетнюю Марию. На своей странице в Instagram она призналась подписчикам, что эпопея с поиском хорошей няни для детей продолжается все пять лет ее материнства.

«И самое неприятное для меня — это пробные дни. Вроде поговорил с кандидатом, договорился о пробных днях. И вот она приходит, и ты начинаешь рассказывать, что и как у нас дома устроено. Объясняешь девочкам, знакомьтесь, эта добрая тетя возможно станет вашей няней», — начала рассказывать Хилькевич.

По словам актрисы, первые три дня она находится в доме вместе с няней, внимательно анализируя, как женщина общается с ее дочками. Однако не всегда удается сразу понять, на что способен человек.

«Мы начинаем работать, а спустя неделю или две вскрываются еще какие-то нюансы, которые прятались во время пробных дней», — посетовала Хилькевич.

Она привела несколько примеров «неудачного» знакомства с нянями. В частности, одна из них пользовалась ее духами, вторая была слишком груба с девочками. Еще одну подруга актрисы застала на улице, перебегавшую с ребенком на руках дорогу в неположенном месте.

«Был случай, когда няня оставила годовалую Ариашу с курьером на улице. Еще было, няня, когда узнала, что мы улетаем семьей на отдых, спросила может ли она пожить со своим мужем у нас в квартире, пока мы будем в отъезде. И таких историй миллион», — рассказала звезда.

По ее словам, первые два-три года были самыми сложными, теперь уже она поднаторела в выборе помощницы и стала лучше разбираться в людях.

В комментариях к посту актриса пообщалась с подписчиками, которые делились и своими неудачными историями из общений с нянями.

Пользователь yulia_schaste поинтересовалась у Хилькевич, куда пропала их няня, которая работала раньше в семье, и с которой они даже вместе ездили в Таиланд.

«Та наша любимая няня умерла», — рассказала актриса.

Подписчица konstantinova_dinara решила упрекнуть звезду, заявив, что та вряд ли действительно разбирается в людях, раз не смогла за пять лет найти хорошую помощницу.

«Нашла, — ответила Хилькевич. — Но за эти годы через меня прошли десятки потенциальных нянь. Из них три точно были идеальными. Но нам через некоторое время пришлось расстаться, по разным причинам».

Актриса уточнила, что сейчас изменились требования к потенциальной няне, поскольку «обе девочки начали ходить в садик». Сейчас Хилькевич требуется помощница, которая смогла бы «помогать по хозяйству — приготовить ужин для девочек, прибрать что-то», а также забирать их при необходимости из сада или сидеть с детками, пока они болеют.

Некоторые поспешили раскритиковать звезду за то, что она вообще решилась обратиться к няне, а не к, к примеру, бабушке.

«А бабушки-то на что? Другие то как-то живут и без нянь, сами детей воспитывают», — пишет maru_rozaluksimburg.