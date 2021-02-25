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Анна Хилькевич рассказала, почему увольняет нянь своих дочек

Анна Хилькевич рассказала, почему увольняет нянь своих дочек

Москва, 25 февраля. Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич, мама двоих дочерей, ищет для девочек новую няню. Своим подписчиками в соцсети актриса рассказала, почему для ее семьи это целая проблема и поделилась неприятными историями, связанными с непрофессионалами.

Хилькевич воспитывает пятилетнюю дочку Арианну и двухлетнюю Марию. На своей странице в Instagram она призналась подписчикам, что эпопея с поиском хорошей няни для детей продолжается все пять лет ее материнства. 

«И самое неприятное для меня — это пробные дни. Вроде поговорил с кандидатом, договорился о пробных днях. И вот она приходит, и ты начинаешь рассказывать, что и как у нас дома устроено. Объясняешь девочкам, знакомьтесь, эта добрая тетя возможно станет вашей няней», — начала рассказывать Хилькевич.

По словам актрисы, первые три дня она находится в доме вместе с няней, внимательно анализируя, как женщина общается с ее дочками. Однако не всегда удается сразу понять, на что способен человек.

«Мы начинаем работать, а спустя неделю или две вскрываются еще какие-то нюансы, которые прятались во время пробных дней», — посетовала Хилькевич.

Она привела несколько примеров «неудачного» знакомства с нянями. В частности, одна из них пользовалась ее духами, вторая была слишком груба с девочками. Еще одну подруга актрисы застала на улице, перебегавшую с ребенком на руках дорогу в неположенном месте.

«Был случай, когда няня оставила годовалую Ариашу с курьером на улице. Еще было, няня, когда узнала, что мы улетаем семьей на отдых, спросила может ли она пожить со своим мужем у нас в квартире, пока мы будем в отъезде. И таких историй миллион», — рассказала звезда.

Анна Хилькевич рассказала, почему увольняет нянь своих дочек

По ее словам, первые два-три года были самыми сложными, теперь уже она поднаторела в выборе помощницы и стала лучше разбираться в людях.

В комментариях к посту актриса пообщалась с подписчиками, которые делились и своими неудачными историями из общений с нянями.

Пользователь yulia_schaste поинтересовалась у Хилькевич, куда пропала их няня, которая работала раньше в семье, и с которой они даже вместе ездили в Таиланд.

«Та наша любимая няня умерла», — рассказала актриса.

Подписчица konstantinova_dinara решила упрекнуть звезду, заявив, что та вряд ли действительно разбирается в людях, раз не смогла за пять лет найти хорошую помощницу.

«Нашла, — ответила Хилькевич. — Но за эти годы через меня прошли десятки потенциальных нянь. Из них три точно были идеальными. Но нам через некоторое время пришлось расстаться, по разным причинам».

Анна Хилькевич рассказала, почему увольняет нянь своих дочек

Актриса уточнила, что сейчас изменились требования к потенциальной няне, поскольку «обе девочки начали ходить в садик». Сейчас Хилькевич требуется помощница, которая смогла бы «помогать по хозяйству — приготовить ужин для девочек, прибрать что-то», а также забирать их при необходимости из сада или сидеть с детками, пока они болеют.

Некоторые поспешили раскритиковать звезду за то, что она вообще решилась обратиться к няне, а не к, к примеру, бабушке.

«А бабушки-то на что? Другие то как-то живут и без нянь, сами детей воспитывают», — пишет maru_rozaluksimburg.

«Бабушке тяжело справляться с двумя детками с той периодичностью, что требуется нам. Если бабушке за 65 особенно!» — ответила ей Хилькевич.

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